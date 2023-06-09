قضية هانيبال القذافي: الحكومة اللبنانية تنفي تواصل الدبيبة معها

أفاد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه “يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب خبر مفاده” أن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة تواصل مع رئيس الحكومة بشأن قضية هانيبال القذافي”.

وأوضح المكتب الاعلامي في بيان له “أن الرئيس ميقاتي لم يتلق ي اتصال من اي جهة ليبية، وان ملف القذافي هو في يد القضاء المختص، واي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة”.

وأضاف “يعبّر رئيس الدولة عن حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الشعب الليبي، فاقتضى التوضيح”.

* المواقع المحلية اللبنانية