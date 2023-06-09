الكوني يُغادر لوساكا بعد مشاركته في القمة 22 للكوميسا

لوساكا 09 يونيو 2023 (وال)- غادر النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني الجمعة، العاصمة الزامبية لوساكا بعد مشاركته في القمة الثانية والعشرين لدول غرب أفريقيا “كوميسا”، بحضور زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة أفريقية، والأمين العام للسوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا تشيلشي كابوييوي.

وكان في توديع النائب بالمجلس الرئاسي بمطار العاصمة لوساكا، وزير الزراعة الزامبي روبن متولو فيري، والقائم بأعمال السفارة وأعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية بزامبيا. (وال)

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