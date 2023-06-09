تصريحات مثيرة للدبيبة حول تشكيل حكومة جديدة ومحاولات تمديد الانتقالية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن إثارة تشكيل حكومة جديدة يتعارض مع إرادة الليبيين في الذهاب إلى الانتخابات وتحقيق الاستقرار.

وأضاف الدبيبة في حوار صحفي أن ليس لدينا مشكلة في تأمين صناديق الاقتراع لكن لدينا مشكلتان مع الدستور وخارطة الطريق للانتخابات.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة أن يكون هذا القانون متوازنًا وعادلاً ومُصممًا لجميع الليبيين دون استثناء.

وأشار الدبيبة، الى أنه لو تمت الموافقة على قانون الانتخابات اليوم فستجرى انتخابات غدًا.

وقال الدبيبة أن هدف حكومة الوحدة الوطنية هو إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة لكن من الضروري أولاً أن يكون هناك دستور متوازن وعادل يعبر عن كل الليبيين دون استثناء.

وأشار الدبيبة الى أن هناك كثير من الأطراف تحاول إيجاد طرق أخرى لتمديد الفترة الانتقالية بينما نحن نقول لنذهب إلى الانتخابات.

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الانتخابات تتطلب دستورًا وهذه ليست مهمة الحكومة والانتخابات نفسها هي من مسؤولية مفوضية الانتخابات.