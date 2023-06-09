تحالف النساء من أجل السلام والعدالة: توافقات لجنة 6+6 مشروطة ولا تحقّق رغبة الليبيين

أفاد تحالف النساء من أجل السلام والعدالة في ليبيا، في بيان له، أنه يتابع “آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي وما تم التوصل إليه من قبل لجنة 6+6 وما تبعه من إعلان عن توافقاتهم المشروطة “

وأوضح التحالف أن “رفض رئيسا المجلسين حضور الإعلان الرسمي عن مخرجات هذه اللجنة لا يدع أي مجال للشك أن هذه اللجنة فشلت فشلاً ذريعاً وأذعنت للإملاءات التي لا تخدم مصلحة الوطن ولا تحقق رغبة الليبيين والليبيات”.

وأكّد تحالف النساء من أجل السلام والعدالة في ليبيا، أنه “لم يعول يوما على هذه اللجنة وقدرتها على وضع حل حقيقي للأزمة الراهنة وهذا ما دفع التحالف لإعلان رفضه التام والقطعي للتعديل الدستوري الثالث عشر في بيانه الصادر بتاريخ 2023/02/25،” وفق نص البيان.

كما طرح التحالف، خمس نقاط ضرورية للمرحلة القادمة في ليبيا تقوم أساسا على ضرورة إحترام إراة الشعب الليبي والذهاب لانتخابات برلمانية إضافة إلى إنهاء المرحلة الإنتقالية. مؤكّدا في ذات السياق “رفضه رفض إجراء انتخابات رئاسية قبل الإستفتاء على دستور البلاد وتحديد شكل الدولة ونظام الحكم من قبل مصدر السلطات ألاَ وهو الشعب الليبي”.