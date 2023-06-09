مصر ترحّب بجهود لجنة 6+6 الخاصة بإعداد قوانين الإنتخابات الليبية

القاهرة 09 يونيو2023 (وال)- رحّبت مصر بجهود لجنة(6+6) المُشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف إعداد القوانين الخاصة بالإنتخابات الليبية.

وقالت الخارجية المصرية – في بيان – إن مصر تشجع مجلسي النواب والأعلى للدولة على مواصلة الإضطلاع بالدور المنوط بهما وفقًا لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت بليبيا تحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

ودعت جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود اتساقًا مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وبإعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقًا للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة وتحقيق طموحات شعبها وفقًا للبيان، وثمنت مصر استضافة المملكة المغربية الشقيقة لهذه الجولة من أعمال اللجنة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال