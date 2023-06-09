| الدبيبة يصدر تعليمات بشأن علاج المرضى والجرحى الليبيين في الخارج

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2023/06/09 على الساعة 22:08

: أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليمات بشأن علاج المرضى والجرحى الليبيين في الخارج، مشددًا علي ضروة استمرار العمل على تنظيم هذا الملف الذي يعاني فسادًا.

واستقبل الدبيبة بمقر إقامته في روما، عددًا من الجرحى والمرضى الليبيين في إيطاليا، بحضور السفير والملحق الصحي بروما والملحق الصحي بميلانو وعدد من العاملين بالسفارة، بحسب منصة “حكومتنا” عبر “فسبوك”.

وقدم الملحق الصحي بميلانو للدبيبة خلال اللقاء موقفًا عن أعداد المرضى والجرحى الذين يتلقون علاجهم، والصعوبات التي تواجههم في المعيشة والتأشيرات واستكمال علاجهم.

وأكد الدبيبة أن كافة المواطنين بإيطاليا هم أبناؤنا، وأن الاهتمام بهم مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا، مشددًا على ضرورة تنظيم ملف الجرحى الذي يعاني فسادًا ومشاكل يصل عمرها سنوات طويلة.

واعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن إحالة المبالغ كودائع لا يساعد الملحقيات الصحية في تقديم الخدمة، مصدرا تعليماته بضرورة تحديد كل جريح ومريض وقِيَم علاجه وإقامته ومدتها، ويحال كتفويضات صادرة بأسمائهم من ليبيا.

كما أكد الدبيبة أن العمل مستمر لتنظيم هذا الملف، سواء ما يخص الجرحى أو المرضى، والقضاء على الفساد وسوء الإدارة الذي صاحب العمل خلال السنوات الماضية.