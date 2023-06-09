رئيس الحكومة اللبنانية يكذب تصريحات الدبيبة حول تواصله معه بخصوص قضية “هانيبال القذافي”

الوطن| رصد

نفى رئيس الحكومة اللبنانية “نجيب ميقاتي” تصريحات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد لدبيبة حول تواصله معه بخصوص قضية “هانيبال القذافي”.

وصرح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية عبّر بيانًا له، أنه يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب بخبر مفاده،أن الدبيبة تواصل مع رئيس الحكومة اللبنانية بشأن قضية هانيبال القذافي.

ونفى المكتب الإعلامي تلقي الرئيس ميقاتي لأي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف هو في يد القضاء المختص، وأن أي متابعة لهذا الملفتتم بالطرق القضائية المختصة.

كما وعبّر ميقاتي عن حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الشعب الليبي؛ لذا فاقتضى التوضيح حول ما يتم تداوله من مغالطات.