المقريف: إعداد حقيبة متكاملة للأندية الصيفية خلال شهر يوليو

قال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة المؤقتة، “موسى المقريف ” إن العمل المشترك والإجتماعات التي تمت بين الوزارة ومختلف الإدارات، منها إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي وإدارة النشاط المدرسي تُوجت بإحياء الأندية الصيفية وعودة أنشطتها على مستوى المؤسسات التعليمية في كافة ربوع ليبيا.

وأكد ” المقريف ” في تصريحات صحفية، أنه تم اعداد حقيبة متكاملة للأندية الصيفية خلال شهر يوليو (7) لتعبئة الفراغ لدى التلاميذ والطلبة في عطلة الصيف وتشتمل على أنشطة رياضية وترفيهية مختلفة ومحاضرات توعوية أعدتها نخبة من الخبراء المختصين مؤكدا دعم الوزارة بالكامل لهذه البرامج.

معربا عن ارتياحه لجهود إدارة النشاط المدرسي ومنسقي النشاط المدرسي على مستوى المناطق في كافة أنحاء ليبيا لتوفير محيط ملائم للتلاميذ والطلبة خلال عطلة الصيف من خلال نوادي صيفية ذات فوائد تربوية واجتماعية تمنح التلاميذ والطلبة فوائد نفسية وجسدية وتحد من الطاقة السلبية لديهم.

وفي نفس السياق، أعرب مدير إدارة النشاط المدرسي ” عبد الباسط النعاس ” عن تقديره لاهتمام وزارة التربية والتعليم بعودة أنشطة النوادي الصيفية في كافة ربوع ليبيا مشيرا إلى أن جهود مختلف الإدارات بالوزارة وتعاونها البناء مع إدارة النشاط المدرسي أسفرت عن وضع برامج ومناشط علمية وترفيهية ستعود بالفائدة على التلاميذ والطلية الليبيين في كافة المؤسسات التعليمية.

وأضاف ” النعاس ” أن مختلف الإدارات عملت بالتعاون فيما بينها وبتعليمات من وزير التربية والتعليم على وضع الخطوط العريضة للأنشطة الصيفية خلال فترة العطلة الطويلة تحت إشراف لجنة عليا ولجان فرعية داخل المؤسسات ومراقبات التربية والتعليم في كافة أنحاء البلاد.