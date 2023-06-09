بوزريبة: يمكن تشكيل حكومة موحدة في ليبيا بهذه الحالة

قال عصام بوزريبة، وزير الداخلية بحكومة أسامة حماد الموازية أن عدم اعتراف الدول بحكومتهم، لأنها تمت باتفاق “ليبي – ليبي”، وحاولت فرض قرار “ليبي – ليبي” أيضًا.

وأضاف بوزريبة، في حوار صحفي لوكالة سبوتنيك أنه يمكن تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، حال توافق الأطراف الخارجية على اعتبار ذلك شأن داخلي.

وتابع وزير الداخلية بحكومة أسامة حماد الموازية، قائلًا أن “النواب والدولة” سينجحان في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، إذا توافقت الدول الخارجية على ذلك.

وأشار بوزريبة، الى أن بعض الأطراف السياسية الليبية ولاؤها أصبح للدول الخارجية أكثر منه لدولتهم نفسها.

وأوضح بوزريبة، أن الانقسام السياسي هو السبب الرئيسي في عدم توافق الأطراف الليبية، وبعض الأطراف تسعى حاليًا لإطالة المراحل الانتقالية.

ولفت بوزريبة، الى أن الانقسام السياسي والعسكري له تأثير كبير على عدم استقرار ليبيا، ويعتبر السبب الرئيسي للأزمة الليبية.

وأكد بوزريبة، على عدم وجود لتحالفات في الحكومة الليبية، فهي هي حكومة تستمد شرعيتها من مجلس النواب.