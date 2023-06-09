بالتعاون بين مجلس الأمن القومي والبعثة الأممية وهيئة الدستور.. “بوشناف” يقترح حلا للأزمة

قدّم “إبراهيم بوشناف” مستشار الأمن القومي الليبي مقترحا لحل الأزمة الدستورية في البلاد من خلال التعاون بين مجلس الأمن القومي و الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وخبراء البعثة الأممية لدى ليبيا.

وفي بيان له تم نشره عبر “فيسبوك” اقترح بوشناف في رسالة موجهة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “عبدالله باثيلي”، تشكيل فريق عمل من مجلس الأمن القومي الليبي، وخبراء البعثة الأممية، مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك لإقرار التعديلات الدستورية المطلوبة على مسودة الدستور المعتمدة من الهيئة.

ويتضمن المقترح عرض المسودة بعد تعديل النقاط الخلافية فيها على الاستفتاء العام بعد أخذ الإذن بذلك من مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة.

ويرى المقترح أيضا إمكانية تأجيل الاستفتاء واعتماد النسخة المعدلة للدستور من طرف مجلس النواب ومجلس الدولة، بالاشتراك مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كدستور مؤقت لليبيا لمدة عشر سنوات ثم يتم التعديل أو تأسيس دستور جديد للبلاد.

وأشار “بوشناف” إلى أن مجلس الأمن القومي الليبي، كلف فريق عمل لداراسة المسودة التي أصدرتها الهيئة التأسيسية المنتخبة والمكلفة بوضع دستور دائم للبلاد ودرست المخاوف وأوجه الاعتراض من بعض مكونات المجتمع وحددت المواد التي يمكن تعديلها، حيث تم اقتراح تعديلها وفقا لمسودة اتفاق القاهرة بين مجلسي النواب والدولة.

كما أعرب “بوشناف” عن ثقته في أن تتجاوب الهيئة الدستورية مع مطالب تعديل بعض المواد من منطلق توجهات أعضائها الوطنية وحرصهم على الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت ممكن.