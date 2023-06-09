موسى إبراهيم : مؤسسة النفط والبنك المركزي في ليبيا تحت الحكم الإنجليزي

قال المتحدث باسم اللجنة الشعبية العامة “رئاسة الوزراء” في النظام السابق موسى إبراهيم أن الناتو حرم الليبيين من انتخاب من يقودهم ويعيد تشكيل مؤسساتهم وحرص على تعيينهم من الخارج.
وأضاف ابراهيم في مقابلة تلفزيونية أن مؤسسة النفط والبنك المركزي تحت الحكم الإنجليزي وبالتالي تم حرمان الليبيين من السيطرة على ثرواتهم والتحكم في أدواتها.
أبرز تصريحات المتحدث باسم اللجنة الشعبية العامة “رئاسة الوزراء” في النظام السابق موسى إبراهيم :
- كنت قبل فبراير 2011 جزء من منظومة ثورية ضد النظم الغربية ولذا تمت معاقبتي بالملاحقة القانونية خاصة من الإنتربول والجنائية الدولية.
- فبراير نكبة دمرت ليبيا، ولكن كانت هناك أخطاء قبل 2011 كان يمكن للنظام تجنبها باستثمار إمكانياته السياسية والقبلية والاجتماعية لمعالجتها.
- كانت هناك مداخل كثيرة للحل وفرها النظام الثوري بشكل علني قبل فبراير عن طريق القبائل والاتحاد الإفريقي والأجسام الشرعية والجيش الذي كان موحدًا.
- هذه المداخل تم رفضها بالكامل وتدميرها وسحقها بالقنابل من قبل الناتو.
- تم قتل شيوخ الدين في مسيراتهم السلمية، وشيوخ القبائل، وتدمير الجيش والمؤسسات وأصبح من الصعب أي حوار بين الناس بعد تدخل الناتو.
- بعد 12 عامًا من كارثة فبراير أصبح الشعب الليبي يعرف خيوطها وأن ما يجري مخطط خارجي خاصة من الأمريكان والإنجليز.
- مررنا خلال هذه السنوات بكل الأشكال من الانتخابات والمؤتمرات وتشكيل الأجسام السياسية وإعادة تشكيل المجموعات المسلحة.
- الأجسام التي تم تشكيلها هي شرعية ظاهريا لكنها متناحرة في داخلها سواء النواب أو الدولة أو الرئاسي.
- تم ربط هذه الأجسام والحكومات التي تشكلت بجهات وقبائل معينة وتسليمها ميزانيات ضخمة حتى لا يمكنها التحرك بمفردها أو التحاور والتفاهم.
- ما يحدث في بوزنيقة اليوم حدث من قبل في الصخيرات وجنيف والقاهرة وبرلين في حلقات مفرغة.
- الشعب الليبي أصبح وكأنه كتب عليه أن يظل في هذه الدائرة من اللقاءات والمؤتمرات بينما يستمر نهب النفط الليبي وتفكيك الجيش وانتهاك السيادة.
- متفائل بحذر بشأن التقاربات الإقليمية، خاصة أن بعض الدول تنافست وتحاربت على الساحة الليبية.
- الغرب يواجه حراك الليبيين ضد أوضاعهم البائسة بتحركات سياسية بطيئة لمنع ثورتهم ضد سيطرة الغرب التي مل منها الليبيون.
- الغرب يسعى لكي ينخرط الليبيون في عملية سياسية وانتخابات جديدة لن تنتج شيئا يرضي الليبيين ولكنها مسرحية لإطالة الأزمة.
- الغرب هو من عين اللجان، سواء “5+5″، أو “6+6″، أو لجنة الـ75.
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