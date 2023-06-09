موسى إبراهيم : مؤسسة النفط والبنك المركزي في ليبيا تحت الحكم الإنجليزي

قال المتحدث باسم اللجنة الشعبية العامة “رئاسة الوزراء” في النظام السابق موسى إبراهيم أن الناتو حرم الليبيين من انتخاب من يقودهم ويعيد تشكيل مؤسساتهم وحرص على تعيينهم من الخارج.

وأضاف ابراهيم في مقابلة تلفزيونية أن مؤسسة النفط والبنك المركزي تحت الحكم الإنجليزي وبالتالي تم حرمان الليبيين من السيطرة على ثرواتهم والتحكم في أدواتها.

أبرز تصريحات المتحدث باسم اللجنة الشعبية العامة “رئاسة الوزراء” في النظام السابق موسى إبراهيم :