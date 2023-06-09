المتحدث باسم هيئة الحج: انطلاق أول رحلة إلى الأراضي المقدسة والثانية غداً السبت

قال المتحدث باسم هيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبدالله العقيلي:” انطلقت اليوم الجمعة أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام، مطار معيتيقة الدولي إلى الأراضي المقدسة.

وأكد العقيلي، في تصريحات صحفية، أن الرحلة الأولى للحجاج تسمي “الطليعة” تضم بعثة الحج من لجان إدارية والاستقبال، وذلك لتجهيز واستقبال الحجاج لإعلامهم بأماكن الإقامة وتنظيم الإجراءات الإدارية المتبعة.

وتابع:” تنطلق الرحلة الثانية للحجاج ليلة غد السبت من مطار معيتيقة، ومن ثم ستنطلق الرحلات الأخرى تبعا من مطارات مصراتة وبنغازي وطبرق وسبها”.

واستطرد:” سيكون نظام الرحلات بالمجموعات بعدد 49 مجموعة، وستضم كل رحلة 5 مجموعات يرافقهم أعضاء من اللجان، وستنطلق بواقع 3 إلى 4 رحلات يوميا من مختلف المطارات، ليصل إجمالي الحجاج يوميا إلى حوالي 750 حاجا”.

وأوضح أن أماكن إقامة الحجاج في مكة المكرمة جاهزة، وحجزت منذ أكثر من 3 أشهر، وستقوم اللجان ببعض الإجراءات الإدارية البسيطة، كحجز وسائل المواصلات لنقل الحجاج وتسجيلهم لضمان لجان خاصة بالتسكين.