ميقاتي مكذباً الدبيبة: لم أتلق أي اتصال من أي جهة ليبية بشأن «ملف هانيبال»

أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بياناً يرد فيه على ما قاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة بشأن التواصل معه بشأن ملف هانيبال القذافي”.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي:” يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب بخبر مفاده، أن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة تواصل مع رئيس الحكومة بشأن قضية هانيبال القذافي”.

ولفت المكتب الإعلامي، إلى أنه يوضح أن دولة الرئيس ميقاتي لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف القذافي هو في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة.

وتابع البيان:” ويعبّر دولة الرئيس، عن حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الشعب الليبي، فاقتضى التوضيح”.