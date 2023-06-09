محمد الجارح : حفتر والدبيبة سيستخدمان القوة لمنع اتفاق لجنة 6+6

قال الباحث السياسي، محمد الجارح أن المشير خليفة حفتر يضغط على رئيس النواب عقيلة صالح وأعضاء “6+6” التابعين لمجلس النواب مشيرًا الى أن تيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة سيستخدم القوة لمنع تنفيذ اتفاق اللجنة على أرض الواقع.

وأشار الجارح في مقابلة تلفزيونية الى أن عقيلة صالح تحت ضغوط مثل رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري لكنه يدرك أن هذه فرصته الأخيرة، لأنه سيتم استبداله من مجلس النواب قريبًا وكذلك المشري لأن فرصتهم انتهت.

وقال الجارح أن الدبيبة سيضع شخص موالي له في مجلس الدولة، وحفتر سيضع شخص موالي له في النواب.

وأشار الى أن الاختبار الحقيقي هو كيف ينجح عقيلة والمشري في تنفيذ أي اتفاق على الأرض.

وكانت مصادر ليبية كشفت، أواخر الشهر الماضي، أبرز النقاط التي جرى التوافق عليها بين أعضاء لجنة “6+6” المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، والمجتمعة في المغرب.

واتفقت اللجنة على 80% من المواد الأساسية بالقوانين الانتخابية بما فيها انتخاب الرئيس ومجلس الأمة بغرفتيه (البرلمان، ومجلس الشيوخ)، وفقا للمصادر.

وضمن أبرز التعديلات التي جرى التوافق عليها في القانون الانتخابي المتعلق بالرئاسة، هو إجراء جولة إعادة بين أول مركزين في المرشحين، حتى في حال تحصل المترشح على 50+1، فإنه يجري جولة إعادة مع المترشح الذي يليه.

وفيما يتعلق بانتخابات البرلمان ومجلس الأمة، لن يسمح بترشح مزدوجي الجنسية، ويطلب منه تقديم إقرار بأنه لا يحمل أي جنسية أخرى.