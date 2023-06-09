العرفي : باتيلي يحاول عرقلة إجراء الانتخابات الليبية لهذا السبب وبالدليل

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي يحاول عرقلة إجراء الانتخابات الليبية بدلالة عدم حضوره لمراسم اعتماد القوانين الانتخابية.

وأشار العرفي في تصريحات صحفية أن البعثة تحاول إفساد التقاربات الحاصلة بين الليبيين أنفسهم بهدف تواصل سيطرتها على الملف.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن باثيلي قام بعقد عدد من الاجتماعات المحلية والدولية المشبوهة مؤخرًا ولم تٌعلق البعثة عن مضمونها وهو ما يزيد الشكوك حول رئاسة البعثة.

وكانت مصادر ليبية كشفت، أواخر الشهر الماضي، أبرز النقاط التي جرى التوافق عليها بين أعضاء لجنة “6+6” المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، والمجتمعة في المغرب.

واتفقت اللجنة على 80% من المواد الأساسية بالقوانين الانتخابية بما فيها انتخاب الرئيس ومجلس الأمة بغرفتيه (البرلمان، ومجلس الشيوخ)، وفقا للمصادر.

وضمن أبرز التعديلات التي جرى التوافق عليها في القانون الانتخابي المتعلق بالرئاسة، هو إجراء جولة إعادة بين أول مركزين في المرشحين، حتى في حال تحصل المترشح على 50+1، فإنه يجري جولة إعادة مع المترشح الذي يليه.

وفيما يتعلق بانتخابات البرلمان ومجلس الأمة، لن يسمح بترشح مزدوجي الجنسية، ويطلب منه تقديم إقرار بأنه لا يحمل أي جنسية أخرى.