العابد يوقع مذكرة تفاهم مع المعهد الأممي للتدريب والأبحاث

وقع وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة المؤقتة “علي العابد” مع مدير المعهد الأممي للتدريب والأبحاث “أفرست كارمبيزي” مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريبي والبحث الفني، خصوصا فيما يتعلق بالمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج.

ووفق بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع «فيسبوك»، جاء التوقيع في مقر المعهد في مدينة جنيف السويسرية، وتهدف المذكرة إلى التعاون في عدد من المجالات الأخرى بهدف بناء القدرات الليبية لدعم الاقتصاد الوطني.

كما تنص بنود المذكرة على التنسيق المتبادل لإعداد وتجهيز افتتاح فرع للمعهد في ليبيا، وإطلاق برنامج تدريب وتأهيل المدربين لدعم برامج تأهيل الموارد البشرية للإدارة الحكومية.