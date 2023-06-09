تاياني: ندعم إجراء الانتخابات الليبية وفق وساطة الأمم المتحدة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي ” أنطونيو تاياني ” على دعم بلاده الكامل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا وفق وساطة الأمم المتحدة .

ونقلت وكالة ” آكي ” الإيطالية للانباء عن ” تاياني ” قوله خلال لقاء جمعه مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة ” عبدالحميد الدبيبة ” أمس الخميس في روما إن الاستحقاقات الانتخابية مرحلة أساسية في مسار تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وشدد ” تاياني ” خلال اللقاء على ضرورة العمل معًا لضمان وحدة المؤسسات والأراضي الليبية، والتي تمثل ركيزة لا غنى عنها لاستقرار (منطقة) البحر الأبيض المتوسط.

ودعا رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى التعاون والعمل سويا مع ليبيا في مجال الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر ووقف عمليات المغادرات غير النظامية