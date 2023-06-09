الحكومة اللبنانية تنفي تواصل الدبيبة مع ميقاتي بشأن قضية هانيبال القذافي

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نفت الحكومة اللبنانية تواصل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن قضية هانيبال القذافي، مؤكدة أن مايتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب في هذا الشأن غير صحيح.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، أن الرئيس ميقاتي لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف القذافي هو في يد القضاء المختص”.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، أن أي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة، مؤكدًا حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الشعب الليبي.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أدعى في مقطع فيديو تواصله مع الحكومة اللبنانية بخصوص قضية هانيبال القذافي وأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة بالخصوص.