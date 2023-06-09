الداخلية تعلن القبض على مطلوب بواقعتي سرقة وخـطـف

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة عن تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الشاطئ من القاء القبض على المدعو “أ . م . س . ف” والمتهم في واقعة السرقة بالإكراه وواقعة الخطف .

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليه واحالته الى الجهات المختصة.