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الداخلية تعلن القبض على مطلوب بواقعتي سرقة وخـطـف

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة عن تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الشاطئ من القاء القبض على المدعو “أ . م . س . ف” والمتهم في واقعة السرقة بالإكراه وواقعة الخطف .

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليه واحالته الى الجهات المختصة.

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