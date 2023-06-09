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بالصور.. الداخلية تعلن مداهمة وكـر للممارسات غير الاخلاقية في صبراتة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن الاجهزة الامنية من ضبط مجموعة من الافارقة عقب مداهمة وكـر للرذيلة والدعـ.ـارة بضواحي مدينة صبراتة .

وبالتفاصيل بحسب وزارة الداخلية، أنه بعد استيفاء أعمال التحري والتأكد من صحة المعلومة ؛ تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة صبراتة بعد الاستعانة ببعض الدوريات الأمنية التابعة لديوان المديرية مساء الخميس 2023/6/8 من مداهمة أحد أوكار الرذيلة والدعارة المستغل من قبل مجموعة أفارقة بأحد المنازل المستأجرة بضواحي المدينة .

وتم ضبطهم متلبسين بحيازة الخمر والمخدرات واتخذت الإجراءات حيالهم واودعوا بالحجز.

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