بالصور.. الداخلية تعلن مداهمة وكـر للممارسات غير الاخلاقية في صبراتة

أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن الاجهزة الامنية من ضبط مجموعة من الافارقة عقب مداهمة وكـر للرذيلة والدعـ.ـارة بضواحي مدينة صبراتة .

وبالتفاصيل بحسب وزارة الداخلية، أنه بعد استيفاء أعمال التحري والتأكد من صحة المعلومة ؛ تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة صبراتة بعد الاستعانة ببعض الدوريات الأمنية التابعة لديوان المديرية مساء الخميس 2023/6/8 من مداهمة أحد أوكار الرذيلة والدعارة المستغل من قبل مجموعة أفارقة بأحد المنازل المستأجرة بضواحي المدينة .

وتم ضبطهم متلبسين بحيازة الخمر والمخدرات واتخذت الإجراءات حيالهم واودعوا بالحجز.