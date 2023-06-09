بالصور.. القبض على فـتاتين بحوزتهن زُجاجة خـمر وممنوعات في جنزور

أعلنت كتيبة فرسان جنزور – السرية الأولى، القبض على فـتاتين بحوزتهن زُجاجة خــ.ـمر نـوع أبســـ.ـلوت ومادة مُـخــــ.ـدرة نوع ” كوكـــ.ــايين” بـطرابلس .

ويأتي ذلك في في إطار رصـد وتـتبع مُـروجي الـمخدرات والمؤترات الـعقلية الـخارجين عن الـقانون .

ومن خـلال مـعلومات مـصدرية الي أعضاء الـتحري والـقبض بالسرية الأولى كتيبة فرسان جنزور وذلك بالـتعاون مع مكتب الآمن الداخلي جنزور وجـهاز مكافحة الـمخدرات فرع غـرب طرابلس ، تـم ضبط فـتاتين بحوزتهم زُجـاجة خـمر نـوع ( أبسـلوت ) وأيضًا مـادة تـشتبه في كـونها مادة مُـخدرة نوع ” كوكايين” الـمعروفة شـعبياً بـإسم ( بلحة ) بالإضافة ألي أربعة أشرطة من حـبوب الـهلوسة نُـوع ( روج ) .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإحـالتهم ألي جهـات الاخـتصاص .