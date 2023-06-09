أفريكا إنتيليجنس : بالاسماء.. شخصيات من مصراتة و الزاوية تسعى لتشكيل حكومة جديدة

على الرغم من أنه من غير المحتمل إجراء انتخابات قبل نهاية العام ، إلا أن شخصيات بارزة في مصراتة والزاوية تناور بالفعل قبل تشكيل حكومة جديدة في طرابلس.

المرشحون الذين يتنافسون على تولي منصب عبد الحميد الدبيبة كرئيس وزراء في طرابلس يجدون صعوبة في عدم الوضوح بشأن الانتخابات المقبلة.

,كان من المفترض أن تجري إدارة الدبيبة انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية هذا العام ، لكن المراقبين يتفقون على أن هذا غير مرجح. وقد أدى ذلك إلى قيام مجموعة من الشخصيات البارزة في ليبيا بالضغط من أجل تشكيل حكومة جديدة تضمن إجراء الانتخابات. كما طالب جميع أعضاء مجلس النواب الاثني عشر والمجلس الأعلى للدولة الذين يشكلون لجنة 6 + 6 بتشكيل حكومة انتقالية. في غضون ذلك ، يسعى العديد من كبار الشخصيات إلى أنصار محاولة رئاسة الوزراء.

مصراتة

مدينة – مصراتة ، مسقط رأس الدبيبة ، منقسمة حيث يعمل خليفة الغويل على تنشيط شبكاته – فقد كان رئيسًا لحكومة الإنقاذ الوطني (غير المعترف بها من قبل المجتمع الدولي) في طرابلس من 2015 إلى 2016 ويحظى بالدعم .

يطمح المواطن المصراتي علي ساسي ، المدير السابق للشركة العامة للكهرباء في ليبيا (GECOL) ، إلى نفس الدور ويحظى أيضًا بالدعم. وأجرى اتصالات مع رجل الأعمال القوي في المدينة ، محمد طاهر عيسى ، الذي تربطه علاقات بمحافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير ، وصدام حفتر في الشرق.

محمد عبد اللطيف المنتصر ، من مصراتة أيضًا ، كان يبحث عن رعاة في كل من ليبيا وخارجها. وهو ابن عم عمر مصطفى المنتصر الذي شغل منصب رئيس الوزراء عام 1987 في عهد معمر القذافي.

الزاوية تستعد للسباق

على الرغم من أن التوتر كان مستشريًا في الأسابيع القليلة الماضية في الزاوية ، رابع أكبر مدينة في ليبيا ، إلا أنه يريد أيضًا تأكيد نفسه على الساحة السياسية. علي بوزريبة، النائب وزعيم قبيلة أولاد أبو حميرة ، معروف في الغرب ويخطط للوقوف في طريق الطامحين المصراتيين. يمكنه إلقاء الكثير من الثقل المالي وله موطئ قدم قوي في الغرب. وشقيقه اللواء عصام بوزريبة وزير الداخلية المكلفة من مجلس النواب.

تحدث بوزريبة ضد الدبيبة بعد غارات الطائرات بدون طيار في 27 مايو في أبوصرة، وهو حي في الزاوية. واستهدفت الهجمات مهربي النفط والوقود، لكنها قد تؤدي إلى تصعيد العنف في المنطقة وتشويه صورة رئيس الوزراء.

المصدر : تقرير أفريكا إنتيليجنس