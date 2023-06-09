موريتانيا تُرحب بتوافق لجنة “6+6” على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

رحبت موريتانيا بتوافق لجنة “6+6” على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،

جاء ذلك في بيان عبر وزارة الخارجية الموريتانية، أوضح أن، هذا الاتفاق يُمهد الطريق لتوفير الشروط الضرورية لاستكمال مسار الانتخابات الليبية، في أحسن الظروف، وبشكل توافقي وتشاركي.

كما جددت موريتانيا دعمها لكل الجهود الهادفة لإيجاد تسوية دائمة للأزمة في ليبيا، بما يحافظ على وحدتها، ويُرسي دعائم السلم والأمن في ربوع البلاد.