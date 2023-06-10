| “نوفا”: السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا يتسلم مهامه في طرابلس

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2023/06/09 على الساعة 23:17

: أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن السفير جيانلوكا ألبريني تولى اليوم الجمعة، منصب السفير الإيطالي في طرابلس، لقيادة بعثتها الدبلوماسية في ليبيا، حسبما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وغرد ألبريني عبر حساب السفارة الإيطالية في ليبيا على “تويتر”، البوم الجمعة قائلاً: “أبدأ اليوم مهام عملي كسفير لإيطاليا في ليبيا. سأعمل بحماس وتصميم على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العميقة التي تربط بين إيطاليا وليبيا ولترسيخ السلام والازدهار في هذه البلاد العزيزة بالقدر الكبير والقريبة منا”.

وولد ألبريني في البندقية في 6 مارس 1968 ، وتخرج في العلوم السياسية في جامعة لويس في روما عام 1989 ، وبعد امتحان تنافسي، تم تعيينه كمتطوع في السلك الدبلوماسي في 2 مارس 1992.

وبعد مهمة أولية في مديرية الشؤون السياسية العامة بالوزارة ، في عام 1994 ، تم تعيين السفير في طرابلس كرئيس للمكتب التجاري ، بينما في عام 1999 تم تكليفه بمهام الوصي في قنصلية الدرجة الأولى في ديترويت.

في عام 2002 ، عاد ألبريني إلى روما للعمل كسكرتاري رئيسي للمدير العام لدول أوروبا ، وفي عام 2004 تولى وحدة التنسيق في الأمانة العامة لوزارة الخارجية الإيطالية، وبين عامي 2004 و 2007 خدم مباشرة تحت الأمين العام.

وفي عام 2007، تم تعيينه مباشرة في منصب المدير العام للشؤون السياسية المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان، الذي يتعامل مع عدم الانتشار ونزع السلاح.

في عام 2009 ، تم تعيين ألبريني منسقًا للرئاسة الإيطالية لمجموعة الثمانية حول الشراكة العالمية ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وفي عام 2010 كان القنصل العام في اسطنبول ، وفي عام 2014 تم تعيينه مستشارًا أول ، رئيسًا للمكتب السياسي. بالسفارة الإيطالية بواشنطن، بينما عاد في 2018 إلى روما إلى المديرية العامة للشؤون السياسية والأمنية، المبعوث الخاص بسوريا ومنسق التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية.

في عام 2019 تم تعيينه نائباً للمدير العام لنفس المديرية والمدير المركزي للأمم المتحدة وحقوق الإنسان ، وفي عام 2010 تم تعيينه فارسًا رسميًا من وسام الاستحقاق للجمهورية الإيطالية. ومنذ عام 2020 ، يعمل ألبريني على تدريس القانون الدبلوماسي والقنصلي في كلية العلوم السياسية بجامعة لا سابينزا في روما.