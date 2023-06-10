ليبيا.. أولى رحلات الحجاج تصل إلى الأراضي المقدسة

وصلت أولى حلات الحجاج الليبيين، الجمعة، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قبيل انتقالهم إلى البيت الحرام في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وأعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة، في وقت سابق اليوم، انطلاق أولى رحلات الحجاج من العاصمة طرابلس من مطار معيتيقة لهذا الموسم.

ونشرت الهيئة، عبر صفحتها على فيسبوك، صوراً للحجاج أثناء إنهاء إجراءات سفرهم بمطار معيتيقة وقبيل وأثناء وبعد صعودهم على متن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية التي أقلتهم إلى مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة.