وزارة العمل والتأهيل المنتهية تختتم البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل

الوطن|متابعات اختتمت وزارة العمل والتاهيل بالحكومة المنتهية ولايتها اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل بالبلدية لعدد 125 باحثا عن العمل، من ضمنهم متدربين من ذوي الإعاقة في مدينة هون ببلدية الجفرة،.

واستلم المتدربين حقائب التدريب في عدة مجالات مختلفة، وفقاً للخطة التدريبية من (كشف أعطال السيارات، وصيانة اللوحات الإلكترونية وبرمجة النقال، ولف المحركات الغاطسة، وصيانة أجهزة التكييف والتبريد).

ويقام هذا البرنامج التدريبي بإشراف إدارة التدريب والتأهيل المهني بوزارة العمل والتأهيل، ضمن مشروع تنفيذ روزنامة التدريب في البلدية.