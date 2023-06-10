المشري يبحث مخرجات لجنة (6+6) الليبية مع وزير الخارجية التركي

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اليوم الجمعة، وزيرَ الخارجية التركي هاكان فيدان، في العاصمة التركية أنقرة.

وقال بيان مجلس الدولة، إن هذا اللقاء مثّل مناسبة جدّد خلالها المشري التهنئة للجمهورية التركية حكومة وشعبا على نجاح الانتخابات وفوز الرئيس أردوغان، وتولي هاكان فيدان منصب وزير الخارجية.

وأكد المشري، أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول الجانبان عدة ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

وناقش اللقاء مخرجات اللجنة المشتركة 6+6، لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية.

وأكد وزير الخارجية التركي دعم الجهود المفضية إلى إنجاز استحقاق انتخابي حر وشفاف في أقرب الآجال.