للوقوف على احتياجاته..الزادمة يزور مقر جهاز إنفاذ القانون ببلدية براك الشاطئ

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قام نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة بزيارة تفقدية لمقر جهاز إنفاذ القانون ببلدية براك الشاطئ.

والتقى الزادمة خلال الزيارة الخميس مع مُدير جهاز إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية الرائد بن عبدالله الذي اطلعه على سير عمل الجهاز.

واستعرض نائب رئيس الحكومة المُختنقات التي تُواجه الجهاز وفي مُقدمتها افتقار المقر للصيانة، وبعض المتطلبات الضرورية الأخرى.

وأثنى الزادمة على المَجهودات المبذولة من عناصر الجهاز على العمل الذي يقومون به وفرض هيبة القانون.

وحث نائب رئيس الحكومة عناصر الجهاز على العمل بكل جدية وصرامة لإنفاذ القانون والإخلاص في العمل.