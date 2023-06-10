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الخوجة: الحالات المستهدفة في كل مدينة من الجنوب تتجاوز 500 حالة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكدت رئيسة هيئة زراعة القرنية، ومديرة مستشفى العيون في طرابلس، الدكتورة رانيا الخوجة، أن القافلة الطبية للعيوننور الحياةانطلقت من سبها إلى مدن الجنوب، ولديها عدد حالات وصلت إلى 150 حالة مصابة بأمراض مختلفة على مستوى العين.

وقالت الخوجة في تصريحٍ لها،ستجري القافلة الطبية عمليات جراحية متعددة على المياه البيضاء والزرقاء والحوّل والقناة الدمعية والعديدمن الجراحات الخاصة بالعيون.

وأضافت رئيسة الهيئة،القافلة ستبقى أسبوع في كل مدينة مع قابلية التمديد، وذلك حسب ما يتطلبه الأمر؛  بسبب وجود عدد من الحالات المترددة.

وأشارت الخوجة إلى أن عدد الحالات المستهدفة في كل مدينة تجاوز ال 500 حالة جراحية، مشيرةً إلى أن إجراء الكشف في كل مدينة غيرمقيد بعدد معين وقد يصل لأكثر من 3 آلاف كشف.

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الوطن الليبية

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