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موريتانيا ترحب بتوافق لجنة “6+6” على القوانين الانتخابية

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

 الوطن|رصد
رحبت دولة موريتانيا عبر وزارة خارجيتها بتوافق لجنة “6+6” على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق بيان لوزارة الخارجية الموريتانية.
وجاء في البيان أن “هذا الاتفاق يُمهد الطريق لتوفير الشروط الضرورية لاستكمال مسار الانتخابات الليبية، في أحسن الظروف، وبشكل توافقي وتشاركي”.
وذكر البيان أن الدولة الموريتانية تجدد دعمها لكل الجهود الهادفة لإيجاد تسوية دائمة للأزمة في ليبيا، بما يحافظ على وحدتها، ويُرسي دعائم السلم والأمن في ربوع البلاد، مثمنه الجهود التي بذلتها المملكة المغربية من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية.
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الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المملكة المغربية لجنة 6+6 ليبيا وزارة الخارجية الموريتانية

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الوطن الليبية

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