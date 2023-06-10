موريتانيا ترحب بتوافق لجنة “6+6” على القوانين الانتخابية

وجاء في البيان أن “هذا الاتفاق يُمهد الطريق لتوفير الشروط الضرورية لاستكمال مسار الانتخابات الليبية، في أحسن الظروف، وبشكل توافقي وتشاركي”.

وذكر البيان أن الدولة الموريتانية تجدد دعمها لكل الجهود الهادفة لإيجاد تسوية دائمة للأزمة في ليبيا، بما يحافظ على وحدتها، ويُرسي دعائم السلم والأمن في ربوع البلاد، مثمنه الجهود التي بذلتها المملكة المغربية من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية.