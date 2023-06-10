النائب العام يأمر بحبس مدير المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

الوطن| رصد

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مدير المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية؛ بسبب تراجع فعالية التدابير الإدارية من قِبل المركز، والتي تهدف إلى ضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها قبل السماح بإدخالها إلى ليبيا.

وبحث نائب النيابة بمكتب النائب العام أسباب قصور الرقابة التي تهدف إلى صيانة مقوم صحة المجتمع وسلامته من التلوث الغذائي، فتكشفت له أسباب مؤدية كان من ضمنها تراجع فعاليّة التدابير الإدارية الرامية إلى ضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها قبل السماح بإدخالها إلى البلاد، نتيجة عدم معايرة أجهزة مختبرات تحليل المواد.

فاقتضت الحال إلى استجواب مدير عام المركز، فلم يأت بما يدفع مسؤوليته عن عدم الإيفاء بواجب صيانة مقوم سلامة المجتمع منذ توليه ولايةالوظيفة. مما الحق ضررًا بالمصلحة العامة.