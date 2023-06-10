محلل سياسي: لا أفق لحل الأزمة في ليبيا والمشكلة تكمن في الانتخابات

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي يحيى العبار إنه لا أفق للحل في ليبيا، والمشكلة تكمن الآن في الانتخابات الرئاسية والنيابية.

وأشار العبار في مداخلة تلفزيونية إلى وجود تصعيد واستخراج واستنساخ سيوجد مشاكل عديدة، فليبيا كانت مشكلتها الانتخاباتالرئاسية، أما الآن فمشكلتها انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأضاف المحلل السياسي، “تم نسف جميع المجهودات التي بُذلت سواء من مجلس النواب أو الحكومة كدعم لوجستي أو من المفوضية العليا للانتخابات في توزيع بطاقات انتخابية أو ترقيم مراكز للاقتراع أو في تجهيز منظومة وغيره.

هذا وأشار العبار إلى ما تم نسفه من المجهودات، قائلًا “ما نتج عن ترشيح لجنة “‫6+‬6” تضمن بقرارات نسف، فالمادة 88 من قوانين الانتخابات الرئاسية الناتج عن “‫6‏+6‬” والمادة 93 الناتج بخصوص الانتخابات هو إلغاء القانون رقم 1 القانون رقم 2 الصادر عن مجلس النواب، وهذا ليس تعديل فحسب بل إلغاء لكل التأثيرات التي نتجت عنه سواء كانت ترشيح مترشح سواء كان توزيع بطاقات أو شغل مفوضية، كل هذا تم نسفه بالكامل”.