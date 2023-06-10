“منظمة نسائية”: يجب احترام إرادة الشعب الليبي والذهاب لانتخابات برلمانية فقط

دعا تحالف النساء من أجل السلام والعدالة في ليبيا، في بيان له، إلى احترام إرادة الشعب الليبي، والذهاب لانتخابات برلمانية فقط، على أن تتولى السلطة التشريعية تغيير السلطة التنفيذية.

وأكد التحالف رفضه لمخرجات لجنة 6+6 “وما تبعه من إعلان عن توافقاتهم المشروطة، وأوضح أن “رفض رئيسا المجلسين حضور الإعلان الرسمي عن مخرجات هذه اللجنة لا يدع أي مجال للشك أن هذه اللجنة فشلت فشلاً ذريعاً وأذعنت للإملاءات التي لا تخدم مصلحة الوطن ولا تحقق رغبة الليبيين والليبيات”، وفق قوله.

وطالب التحالف في هذا السياق، البعثة الأممية بليبا باتخاذ موقف حاسم ضد المعرقلين للعملية الديمقراطية، رافضا “ما تمارسه بعثة الأمم المتحدة من اختزال الحل بين رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة ومحاولة فرض قوانين عبثية لن تزيد الوضع إلا تأزماً”وفق تعبيره.

وأكّد تحالف النساء من أجل السلام والعدالة في ليبيا، أنه “لم يعول يوما على هذه اللجنة وقدرتها على وضع حل حقيقي للأزمة الراهنة وهذا ما دفع التحالف لإعلان رفضه التام والقطعي للتعديل الدستوري الثالث عشر في بيانه الصادر بتاريخ 2023/02/25،” وفق نص البيان.

كما طرح التحالف، خمس نقاط ضرورية للمرحلة القادمة في ليبيا تقوم أساسا على ضرورة إحترام إراة الشعب الليبي والذهاب لانتخابات برلمانية إضافة إلى إنهاء المرحلة الإنتقالية . مؤكّدا في ذات السياق “رفض إجراء انتخابات رئاسية قبل الإستفتاء على دستور البلاد وتحديد شكل الدولة ونظام الحكم من قبل مصدر السلطات ألاَ وهو الشعب الليبي”.