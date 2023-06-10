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نصية: الأزمة الرئيسية هي أزمة الرئيس والسلاح وليس ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إن التعديل الدستوري أقر تكوين اللجنة لإعداد القوانين الانتخابية، ويعتبر عملها نهائي يتم اعتماده دون تغيير.

وبين أن قانون انتخابات مجلس الأمة يضمن المشاركة الواسعة بإقراره انتخاب أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب القادم عن طريق قوائم الأحزاب، مُرحبًا باتفاق لجنة 6+6 على قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة.

واعتقد نصية أن الأزمة الرئيسية في ليبيا أزمة الرئيس والسلاح ما بعد الانتخابات وليس ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، موضحًا أن الأمر يتطلب توافق الليبيين حول هاتين القضيتين وضمانات بعدم الإقصاء والقبول بنتائج الانتخابات.

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عبدالسلام نصية لجنة 6+6 ليبيا

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الوطن الليبية

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