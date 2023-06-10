منخفض صحراوي.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لـ3 أيام بدءاً من السبت 10 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 10 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، منخفض صحراوي يؤثر هذا اليوم على المناطق الغربية للبلاد بارتفاع في درجات الحرارة مع رياح نشطة نسبياً ينتقل تأثيره يوم الغد ليشمل مناطق الوسط والجنوب الشرقي.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء:صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر السحب يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على المناطق من الخمس حتى مصراتة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساءً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ على المناطق الساحلية, مابين (37-40)مْ على الدواخل وتسجل إنخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر مساء يوم الغد مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد على مناطق الخليج إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ ، وتسجل زيادة يوم الغد على مناطق الخليج ثم تتراجع يوم الإثنين.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية ، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء الغد على غات.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الإثنين إلى شمالية شرقية فشمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-44)مْ, وتتراجع يوم الغد على غدامس والحمادة ، ويوم الإثنين على بقية المناطق.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-37)مْ, وتسجل زيادة تدريجية بدايةٌ من يوم الغد ثم تتراجع من مساء الإثنين .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:14)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:57).