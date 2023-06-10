بن غربية: الفاتح يعتبر في شعبه “بهائم” بينما فبراير تعتبرهم “بشر أحرار”

استغل الطاهر بن غربية، القيادي في مليشيات “بركان الغضب”، قيام محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة لمتابعة قضية هانيبال نجل الزعيم الراحل معمر القذافي المسجون في لبنان لكي يعقد مقارنة بين النظام السابق وفبراير

وقال “بن غربية”، في منشور له بفيسبوك، “محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي يشكل لجنة بقيادة وزيرة العدل حليمة البوسيفي بالتواصل مع دولة لبنان بشأن هانيبال القدافي وظروف اعتقاله في لبنان”.

وأضاف “المهم قديش احنينين جماعتنا بيش يعرفوا الطحالب بس لو القدافي حي وهذا واحد من خصومه راهو زاد دفع فلوس بيش يقصوله رأسه…هنا الفرق بين فبراير وانقلاب الفاتح، الفاتح يعتبر في شعبه بهائم…وفبراير تعتبرهم احرار رجال بشر لازم ما تقدم لهم المساعدة”.