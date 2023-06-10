ارتفاع درجات الحرارة مع رياح نشطة نسبيا على مناطق غرب البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يؤثر منخفض صحراوي على المناطق الغربية للبلاد بارتفاع في درجات الحرارة مع رياح نشطة نسبياً ينتقل تأثيره يوم الغد ليشمل مناطق الوسط والجنوب الشرقي.

وبحسب النشرة الجوية تكون السماء في راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر السحب يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على المناطق من الخمس حتى مصراتة.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساءً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-34)مْ على المناطق الساحلية, ما بين (37-40)مْ على الدواخل وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد على مناطق الخليج إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24-29)مْ ، وتسجل زيادة يوم الغد على مناطق الخليج ثم تتراجع يوم الإثنين.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء الغد على غات.

والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الإثنين إلى شمالية شرقية فشمالية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39-44)مْ, وتتراجع يوم الغد على غدامس والحمادة، ويوم الإثنين على بقية المناطق.

وفي الواحات- السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35-37)مْ, وتسجل زيادة تدريجية بدايةٌ من يوم الغد ثم تتراجع من مساء الإثنين.