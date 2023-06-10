حالة الطقس اليوم السبت في ليبيا

طرابلس 10 يونيو 2023 (وال) – منخفض صحراوي يؤثر اليوم السبت على المناطق الغربية للبلاد، بارتفاع في درجات الحرارة مع رياح نشطة نسبياً، ينتقل تأثيره يوم الغد ليشمل مناطق الوسط والجنوب الشرقي.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن مناطق راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة؛ تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر السحب يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على المناطق من الخمس حتى مصراتة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساءً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (29-34)مْ على المناطق الساحلية, مابين (37-40)مْ على الدواخل وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

أما الخليج _ سهل بنغازي حتى أمساعد؛ تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد على مناطق الخليج إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24-29)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد على مناطق الخليج ثم تتراجع يوم الإثنين.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتكاثر السحب مساء الغد على غات فيما تكون السماء صافية على مناطق الجفرة-سبها- غدامس-الحمادة، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول يوم الإثنين إلى شمالية شرقية فشمالية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (39-44)مْ, وتتراجع يوم الغد على غدامس والحمادة، ويوم الإثنين على بقية المناطق.

وتكون السماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الواحات- السرير-تازربو-الكفرة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35-37)مْ, وتسجل زيادة تدريجية بدايةٌ من يوم الغد ثم تتراجع من مساء الإثنين. (وال _ طرابلس)

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