بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في العاصمة الإيطالية روما، القضايا الرئيسية المتعلقة بالتعاون السياسي والاقتصادي والهجرة والطاقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، فقد أكد تاياني خلال الاجتماع الذي حضره وفد من الوزراء الليبيين، دعم إيطاليا الكامل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وللوساطة الأممية باعتبارها مراحل أساسية على طريق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية أنه من الضروري العمل معا لضمان الوحدة المؤسسية والترابية لليبيا، والتي تمثل ركيزة لا غنى عنها لاستقرار البحر الأبيض المتوسط، بحسب قوله.

وشدد تاياني على الحاجة إلى تعاون أكثر فاعلية في مجال الهجرة قائلا إنه يجب على إيطاليا وليبيا العمل جنبًا إلى جنب في مكافحة الاتجار بالبشر ووقف عمليات المغادرة غير النظامية، مضيفا أنه من الضروري ضمان دعم أوروبي قوي و تعاون مستقر مع وكالات الأمم المتحدة للقيام بذلك، حسب قوله.

كما بحث الطرفان الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، حيث أعرب الوزير الإيطالي عن استعداد الوزراة وهياكلها المسؤولة عن الصادرات والتجارة الخارجية للتعاون لتعميق التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، وفق ما نقلت وكالة نوفا للأنباء.

وأكد تاياني أن إيطاليا وليبيا ستقومان على الفور بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على تشجيع وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية في ليبيا، مشيرا إلى أنهم سينظمون في أسرع وقت منتدى أعمال في طرابلس لتعزيز التعاون في جميع القطاعات، بدءًا من الصحة والطاقة المتجددة.

كما اتفق تاياني والدبيبة أيضًا على الدور الرائد لليبيا في أمن الطاقة الإيطالي والأوروبي معربين عن الأمل في زيادة الاستثمارات الإيطالية في البلد.

المصدر: وكالة نوفا للأنباء الإيطالية

The post مسائل الهجرة والتعاون الاقتصادي والطاقة تتصدر لقاء الدبيبة وتاياني appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار