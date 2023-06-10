“تاياني” يؤكد أن الاستحقاقات الانتخابية مرحلة أساسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا

الوطن/رصد

جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، دعم بلاده الكامل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا وفق وساطة الأمم المتحدة .

وقال تاياني خلال لقاء جمعه مع رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة في روما، إن الاستحقاقات الانتخابية مرحلة أساسية في مسار تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكد تاياني خلال اللقاء على ضرورة العمل معًا لضمان وحدة المؤسسات والأراضي الليبية، والتي تمثل ركيزة لا غنى عنها لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ودعا رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى التعاون والعمل سويا مع ليبيا في مجال الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر ووقف عمليات المغادرات غير النظامية.