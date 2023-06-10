الحبيب: على الشعب الليبي الخروج لكنس أعداء فبراير والديمقراطية

دعا الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، الشعب الليبي إلى الخروج والاعتراض على اتفاق 6+6، وقال “ليخرج الشعب ‎ليقرر مصيره ويصنع سلطته باعتباره مصدرها وليسقط مجالس لاشرعية تمارس الاختطاف و الارتهان والعبث وتسرق مكتسب الحرية ومطمح الديمقراطية بتحالف ‎معسكر العسكرة وتكية الأخونة لصناعة ‎صفقة تقاسم السلطة تعطل الانتخابات و تلغي الديمقراطية”.

ودعا الحبيب على تويتر، إلى إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً ثم الرئاسية بدستور، وقال” ليخرج ‎الشعب والقوى الوطنية و أحرار ‎فبراير لكنس ‎قانون الاستغفال و لصوص الازدارء من مجلسي ‎المشري وعقيلة لتمرير حفتر ومجرمي الحرب وأعداء فبراير والديمقراطية لتنصيب طاغية فاشي جديد بأولاده و مرشحي ‎المشانق والفساد والارتزاق السلطوي و طبالة كل العهود” وفق تعبيره.