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الحبيب: على الشعب الليبي الخروج لكنس أعداء فبراير والديمقراطية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، الشعب الليبي إلى الخروج والاعتراض على اتفاق 6+6، وقال “ليخرج الشعب ‎ليقرر مصيره ويصنع سلطته باعتباره مصدرها وليسقط مجالس لاشرعية تمارس الاختطاف و الارتهان والعبث وتسرق مكتسب الحرية ومطمح الديمقراطية بتحالف ‎معسكر العسكرة وتكية الأخونة لصناعة ‎صفقة تقاسم السلطة تعطل الانتخابات و تلغي الديمقراطية”.

ودعا الحبيب على تويتر، إلى إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً ثم الرئاسية بدستور، وقال” ليخرج ‎الشعب والقوى الوطنية و أحرار ‎فبراير لكنس ‎قانون الاستغفال و لصوص الازدارء من مجلسي ‎المشري وعقيلة لتمرير حفتر ومجرمي الحرب وأعداء فبراير والديمقراطية لتنصيب طاغية فاشي جديد بأولاده و مرشحي ‎المشانق والفساد والارتزاق السلطوي و طبالة كل العهود” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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