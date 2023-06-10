بالفيديو.. وصول أولى رحلات الحجاج الليبيين إلى جدة

العنوان-طرابلس

أكدت الهيئة العامة للشؤون الحج والعمرة، أمس الجمعة، وصول، أولى رحلات الحجاج الليبيين إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية قبيل انتقالهم إلى البيت الحرام في مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج.

وأعلنت الهيئة، الجمعة، انطلاق أولى رحلات الحجاج من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس لهذا الموسم.

ونشرت الهيئة صورًا للحجاج في أثناء إنهاء إجراءات سفرهم بمطار معيتيقة، وقبيل وفي أثناء وبعد صعودهم على متن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية التي أقلتهم إلى مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة.

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