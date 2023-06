حول ملف “هانيبال القذافي”.. “ميقاتي” ينفي تواصل “الدبيبة” أو أي جهة ليبية مع الحكومة اللبنانية

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تواصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أو أي جهة ليبية أخرى بشأن قضية “هانيبال القذافي”.

وذكر المكتب الإعلامي نقلا عن ميقاتي، أن ملف هانيبال القذافي في يد القضاء المختص، وأن أي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة، بحسب تعبيره.

وبحسب المكتب الإعلامي فإن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أكد حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الشعب الليبي.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه المجلس الرئاسي تشكيل لجنة للتواصل مع السلطات اللبنانية والمنظمات الإنسانية بشأن “هانيبال القذافي” لتوفير الظروف الإنسانية والصحية وضمان المحاكمة العادلة.

وكان نجل “معمر القذافي”، قد أعلن الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار احتجازه منذ 8 سنوات وكذلك سوء معاملته، مستنكرا اعتقاله سياسيا من دون محاكمة طوال هذه السنوات، بحسب ما أفاد به محامي الدفاع.

ويوّجه القضاء اللبناني إلى نجل القذافي تهمة كتم معلومات تتعلق بمصير “موسى الصدر” ورفيقيه الذين فُقدوا في طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي آنذاك، والاشتراك في جريمة إخفائهم.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية

