شركة طيران ليبية تستعيد طائرة مؤجرة من الخطوط الجوية التركية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية، عن استعادتها طائرة كانت تستأجرها الخطوط الجوية التركية خلال السنوات الثماني الماضية، وذلك بعد صيانتها وتجهيزها بكل الوثائق.

وقالت الشركة في بيان لها: “طائرة الخطوط الجوية الأفريقية، طراز إيرباص 5A-ONQ، غادرت مطار صبيحة الدولي بإسطنبول مساء اليوم الجمعة، متوجهة إلى مطار معيتيقة، بعد ثماني سنوات كانت مؤجرة فيها للخطوط التركية”.

وأضافت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، أن طائرتها المؤجرة تعود إلى طرابلس بعد أن جرت صيانتها وتجهيز كل الوثائق الخاصة بها، لتنضم إلى أسطول الشركة، وتدخل جدول التشغيل فور وصولها.

وتابعت الشركة أن هذه الطائرة رقم 12 ضمن طائراتها، وتعد من ذوات البدن العريض، والمخصصة للطيران لمسافات طويلة، وبسعة 291 مقعدا.