أمن طرابلس: مصرع طفلين جراء حادث مروري بطريق زناتة

أعلنت مديرية أمن طرابلس مصرع طفلين إثنين جراء حادث مروري بطريق زناتة أثناء عبورهما الطريق.

وأكد المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس مصرع طفلين أمس الجمعة جراء حادث مروري بطريق زناتة “تحت كوبري زناتة” وبين ضابط التحقيق بقسم مرور سوق الجمعة النقيب عبدالمهيمن مفتاح أن المتسبب في الحادث سلم نفسه للقسم.

ودعا مكتب العلاقات العامة بالمديرية أولياء الأمور إلى رعاية أبنائهم وعدم تركهم للعبور عبر الطرق بدون رفقة وتوعيتهم للأرشادات المرورية بحيث يتم المرور من خلال ممرات المشاة.