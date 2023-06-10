الدبيبة يلتقي عدداً من الجرحى والمرضى بدولة إيطاليا

الوطن| ليبيا

استقبل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بمقر إقامته بروما، عددًا من المرضى والجرحى بدولة إيطاليا، بحضور السفيروالملحق الصحي بروما والملحق الصحي بميلانو وعدد من العاملين بالسفارة.

وقدم الملحق الصحي بميلانو موقفًا للدبيبة عن أعداد المرضى والجرحى الذين يتلقون علاجهم، والصعوبات التي تواجههم في المعيشةوالتأشيرات واستكمال علاجهم.

وشدد الدبيبة على ضرورة تنظيم ملف الجرحى الذي يعاني فسادًا ومشاكل يصل عمرها إلى سنواتٍ طويلة.

كما واعتبر رئيس الحكومة المنتهية أن إحالة المبالغ كودائع لا يساعد الملحقات الصحية في تقديم الخدمة، مصدرًا تعليماته بضرورة تحديدكل جريح ومريض وقيمة علاجه وإقامته ومدتها، ويحال كتفويضات صادرة بأسمائهم من ليبيا.