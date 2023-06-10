نقابة الصيادلة: نحذر المواطنين من جلب الأدوية والمنتجات الطبية عبر التسويق الإلكتروني

وجهت النقابة العامة للصيادلة تحذيرا لجميع الصيدليات والمواطنين بعدم جلب أي دواء عبر التسوق الإلكتروني، مشيرة إلى أن هذه المنتجات لم يتم مراقبتها والإفراج عنها من إدارة الرقابة على الأدوية.

وذكرت نقابة الصيادلة، في بيان لها، “على كل الصيدليات والمواطنين الحذر من التسويق الإلكتروني عبر مواقع تجارية تركية وأخرى هندية ومصرية بهدف الترويج لمنتجات طبية ومحاولة التجارة بالدواء وتوصيله عبر شركات التوصيل”.

وأضافت، أن هذه المنتجات لم يتم مراقبتها والإفراج عنها من إدارة الرقابة على الأدوية مما يعتبر تجارة في منتجات طبية غير مراقبة يعرضكم المساءلة القانونية.

وطالب النقابة شركات التوصيل وشركات البريد السريع حجزها وإحالتها للجهات المختصة أو إحالتها لقسم التفتيش والرقابة المهنية بشارع البلدية طرابلس مقابل الحديقة العامة.