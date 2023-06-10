الدبيبة: هانيبال القذافي ليس شخصية عادية وشكلنا لجنة لمتابعة قضيته

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة هانيبال نجل الزعيم الراحل معمر القذافي ليس شخصية عادية.

وبين الدبيبة في تسجيل مصور أنه تم تشكيل لجنة ستذهب إلى لبنان لبحث أمر هانيبال المحتجز هناك قائلا إنه مواطن ليبي يجب أن يتم حفظ كرامته ودعا أي جهة تود توجيه اتهام له أن تقدمه للمحاكم الليبية.

وأشار الدبيبة إلى أن هانيبال “تبهدل” في لبنان وبين أنه غير محتجز لدى الحكومة وأنه ه تواصل مع رئيس وزراء لبنان في هذا الشأن.

من جانبه أفاد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب خبر مفاده” أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية تواصل مع رئيس الحكومة بشأن قضية هانيبال القذافي.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان له “أن الرئيس ميقاتي لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف القذافي هو في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة.

وأضاف “يعبّر رئيس الدولة عن حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الشعب الليبي، فاقتضى التوضيح”.