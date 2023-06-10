| مسؤول إيطالي: ليبيا ليست آمنة لإعادة المهاجرين

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2023/06/10 على الساعة 12:45

: قال وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الإيطالية نيكولا مولتيني إن ليبيا “ليست ميناء آمنا” لإعادة المهاجرين غير النظاميين.

وأوضح القيادي في حزب “الرابطة” الإيطالي، الشريك في الائتلاف الحاكم، في تصريحات إعلامية نقلتها عنه وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”، أن “ليبيا ليست دولة آمنة، ولكن الموانى مطلوبة للإعادة إلى الوطن”.

وأضاف المسؤول الإيطالي: “عندما أفكر في بلد آمن خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ومن ثم بلد ثالث آمن، حيث يوجد احترام للحقوق الأساسية، فمن الواضح أنني لا أفكر في ليبيا”.

وتابع:”إنها ليست دولة آمنة، ولكن يمكن العثور على موانٍ آمنة، لإجراء عمليات إعادة إلى الوطن أو الطرد أو مكان لإقامة مراكز استقبال لتقديم طلبات اللجوء”.