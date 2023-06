تعليقا على ترحيل المصريين.. انتقادات دولية لسلوك الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية

قالت منظمة مراقبة إنقاذ المهاجرين إن عمليات ترحيل المهاجرين المصريين ظلت مستمرة إلى الخميس الماضي، وأنه جرى تحميلهم في عدة شاحنات ونقل بعضهم إلى بنغازي وآخرين إلى بلادهم.

وفي سياق ردود الفعل، انتقدت “هيومن رايتس ووتش” عمليات الترحيل وسلوك القوات الأمنية بالمنطقة الشرقية أثناء العمليات، بحسب مانشرته صحيفة ” ميدل إيست أي” البريطانية.

من جانبها، ذكرت مديرة مشاركة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “حنان صلاح” أن الظروف التي يتم فيها اعتقال هؤلاء الأشخاص تبدو عنيفة وغير إنسانية، بحسب قولها.

وقالت “صلاح” في سياق كلامها: “إن هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، الطريقة التي يتم بها تكديس الناس في مكان معين والصراخ عليهم، ويجبرون على المشي والركض لفترات طويلة”، وفقا لقولها.

وتابعت “صلاح” أن المهاجرين لا يحصلون على الضروريات الأساسية التي يحتاجون إليها، داعية ماوصفته “سلطات الأمر الواقع” هناك إلى شرح موقفهم.

وكانت وكالة رويترز تحدثت على قيام الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية بطرد آلاف المصريين الذين كانوا في ليبيا، بشكل غير نظامي خلال الأيام الأخيرة.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين أحدهما ليبي والآخر مصري بأن الأجهزة الأمنية رحلت المصريين إلى بلادهم سيرا على الأقدام عبر الحدود البرية المشتركة بين البلدين.

وجاءت عملية الترحيل عقب إعلان الأجهزة الأمنية في منطقة البطنان إطلاق حملة أمنية قالت إنها تهدف إلى محاربة الجريمة وفرض القانون في المنطقة.

